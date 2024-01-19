Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе: Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю
Француз считает, что оправдывает миллионные заработки своей игрой
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе дал свой комментарий по поводу своей зарплаты.
Честно говоря, я не знаю точно, сколько зарабатываю. Когда мне было 12 лет, я тоже думал, что в футболе слишком много денег.
Я заслуживаю деньги, которые зарабатываю. Я ни у кого их не воровал. Так устроен мир.
Всегда был убежден, что стану суперзвездой", – добавил француз в своем интервью Envoye Special.
Напомним, что заработная плата Мбаппе в настоящее время составляет 6 миллионов евро в месяц без вычета налогов.
Популярное сейчас
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Марта Костюк одержала волевую победу над россиянкой на АО-2024, установив личный рекорд
- Лунин вылетел из Кубка Испании, Салах получил травму, а Хендерсон вернулся в Европу. Главные новости за 18 января
- ПСЖ даст Мбаппе намного больше 100 млн за сезон, Реал - около 30 млн - Источник
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО