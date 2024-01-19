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Мбаппе: Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю

Франция

Француз считает, что оправдывает миллионные заработки своей игрой

Мбаппе: Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе дал свой комментарий по поводу своей зарплаты.

Честно говоря, я не знаю точно, сколько зарабатываю. Когда мне было 12 лет, я тоже думал, что в футболе слишком много денег.

Я заслуживаю деньги, которые зарабатываю. Я ни у кого их не воровал. Так устроен мир.

Всегда был убежден, что стану суперзвездой", – добавил француз в своем интервью Envoye Special.

Напомним, что заработная плата Мбаппе в настоящее время составляет 6 миллионов евро в месяц без вычета налогов.

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Источник:
Envoye Special
Опубликовал: Александр Бураков
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