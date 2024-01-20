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Марсель усилился нападающим из чемпионата Норвегии
Сделка закрыта
Фото: twitter.com/Glimt/Автор - невідомий
По данным инсайдера Фабрицио Романо, французский "Марсель" подписал контракт с нападающим норвежского "Буде-Глимт" Фарисом Мумбаньей.
⚪️???? Faris Moumbagna has just signed the contract as new Olympique Marseille player.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2024
€8m fee to Bodø-Glimt, medical done earlier this week. pic.twitter.com/tX5ZYWw8Zg
Сумма сделки составила 8 миллионов евро. Медосмотр был пройден на этой неделе.
В прошлом сезоне чемпионата Норвегии камерунец провел 28 матчей, забил 15 голов и отдал 5 ассистов.
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