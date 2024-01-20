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Марсель усилился нападающим из чемпионата Норвегии

Франция
Обновлено

Сделка закрыта

Марсель усилился нападающим из чемпионата Норвегии

Фото: twitter.com/Glimt/Автор - невідомий

Новина українською

По данным инсайдера Фабрицио Романо, французский "Марсель" подписал контракт с нападающим норвежского "Буде-Глимт" Фарисом Мумбаньей.

Сумма сделки составила 8 миллионов евро. Медосмотр был пройден на этой неделе.

В прошлом сезоне чемпионата Норвегии камерунец провел 28 матчей, забил 15 голов и отдал 5 ассистов.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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