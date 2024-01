Марсель усилился нападающим из чемпионата Норвегии

По данным инсайдера Фабрицио Романо, французский "Марсель" подписал контракт с нападающим норвежского "Буде-Глимт" Фарисом Мумбаньей.

