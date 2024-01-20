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Игнатенко будет играть в стартовом составе Бордо против Ниццы в Кубке Франции
В прошлом раунде Даниил забил
Офіційний сайт Бордо/Автор невідомий
Украинский полузащитник Даниил Игнатенко выйдет в стартовом составе "Бордо" на матч 1/16 финала Кубка Франции. Его команда будет пытаться выбить из турнира представителя Лиги 1 - "Ниццу". "Бордо", напомним, выступает в Лиге 2.
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Découvrez le 1️⃣1️⃣ de départ mis en place par @11RIERA11 pour ce 16ème de finale de @coupedefrance ????⚪#FCGBOGCN pic.twitter.com/BM7ZPK05G1— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 20, 2024
В предыдущем раунде Кубка Игнатенко забил гол в ворота "Саннуа", который позволил команде сыграть в серии пенальти и после того пройти дальше.
Матч "Бордо" - "Ницца" начнется в 18:30 по киевскому времени.
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