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С Игнатенко в основе. Бордо - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Франции

Франция

Бордо - Ницца: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

С Игнатенко в основе. Бордо - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Франции

Фото: Foot11

Новина українською

Интересный матч состоится в 1/16-ой финала Кубка Франции. Именитый "Бордо", который сейчас плетется внизу турнирной таблицы Лиги 2, сыграет против "Ниццы". В основе жирондинцев на игру выйдет украинский полузащитник Даниил Игнатенко.

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Матч начнется в 18:30. Смотреть можно на MEGOGO.

Кубок Франции. 1/16-я финала

"Бордо" - "Ницца"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4

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Трансляція матчу Бордо - Ніцца
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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