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С Игнатенко в основе. Бордо - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Франции
Бордо - Ницца: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Foot11
Интересный матч состоится в 1/16-ой финала Кубка Франции. Именитый "Бордо", который сейчас плетется внизу турнирной таблицы Лиги 2, сыграет против "Ниццы". В основе жирондинцев на игру выйдет украинский полузащитник Даниил Игнатенко.
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Матч начнется в 18:30. Смотреть можно на MEGOGO.
Кубок Франции. 1/16-я финала
"Бордо" - "Ницца"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4
Трансляція матчу Бордо - НіццаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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