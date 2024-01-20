С Игнатенко в основе. Бордо - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Франции

Интересный матч состоится в 1/16-ой финала Кубка Франции. Именитый "Бордо", который сейчас плетется внизу турнирной таблицы Лиги 2, сыграет против "Ниццы". В основе жирондинцев на игру выйдет украинский полузащитник Даниил Игнатенко.

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Матч начнется в 18:30. Смотреть можно на MEGOGO.

Кубок Франции. 1/16-я финала

"Бордо" - "Ницца"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4