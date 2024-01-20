Команда Игнатенко покидает Кубок Франции. Бордо - Ницца 2:3. Видео голов и обзор матча

Матч 1/16 финала Кубка Франции между участником Лиги 2 "Бордо" и участником Лиги 1 "Ниццей" завершился со счетом 2:3 в пользу гостей. Даниил Игнатенко отыграл полный матч за "Бордо", но помочь пройти дальше в следующий этап турнира не сумел.

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"Ницца" победила в первом тайме благодаря голу Гессана. Уже в начале второго тайма Сансон удвоил преимущество благодаря пенальти, но соперник "огрызнулся" голом Ливолана. Свой класс уже через минуту снова продемонстрировал Сансон. "Бордо" еще немного попортил нервы сопернику, забив на 76-ой минуте, но на большее не сподобился. Итак, 2:3.

Кубок Франции, 1/16 финала

Бордо, Матмют Атлантик

Бордо - Ницца 2:3

Голы: Ливолан 59, Вайссбек 76 - Гесан 35, Сансон 47 (п), 60

Бордо: Юнссон, Мишлен (Экоми, 61), Барбе, Марселен, Нсимба, Игнатенко, Диас (Сисоко, 74), Вайссбек, Ливолан, Элис (Давиташвили, 61), Випотник

Ницца: Булка, Лотомба, Данте, Тодибо (Найдишиме, 74), Бар, Сансон, Росарио, Луше, Лаборд (Буанани, 74), Гессан (Бальде, 82), Чо (Тюрам, 62)