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Безумная серия пенальти. Как Марсель вылетел с Кубка Франции. ВИДЕО
Зрелищный поединок от будущего соперника Шахтёра
фото - ФК Ренн / Автор невідомий
Олимпийский "Марсель" не сумел преодолеть стадию 1/8 Кубка Франции, уступив в выездном матче против "Ренна". Игра затянулась до серии пенальти, в которой победу праздновали хозяева со счетом 9:8.
Напомним, что "Марсель" – будущий соперник "Шахтера" в Лиге Европы. Поединки между командами пройдут 15 и 22 февраля.
Сейчас "олимпийцы" занимают 7 строчку в Лиге 1, имея 28 очков.
1/8 Кубка Франции. Ренн. "Руазон – Парк".
"Ренн" – "Марсель" – 1:1 (9:8 – по пенальти)
Голы: Терьер, 53 - Верету, 29
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