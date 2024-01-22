Безумная серия пенальти. Как Марсель вылетел с Кубка Франции. ВИДЕО

Олимпийский "Марсель" не сумел преодолеть стадию 1/8 Кубка Франции, уступив в выездном матче против "Ренна". Игра затянулась до серии пенальти, в которой победу праздновали хозяева со счетом 9:8.

Напомним, что "Марсель" – будущий соперник "Шахтера" в Лиге Европы. Поединки между командами пройдут 15 и 22 февраля.

Сейчас "олимпийцы" занимают 7 строчку в Лиге 1, имея 28 очков.

1/8 Кубка Франции. Ренн. "Руазон – Парк".

"Ренн" – "Марсель" – 1:1 (9:8 – по пенальти)

Голы: Терьер, 53 - Верету, 29