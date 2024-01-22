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Российский миллиардер готов продать Монако
У монегасков может измениться владелец
Bloomberg
Российский бизнесмен и владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев готов рассмотреть вариант продажи клуба.
Как объявил в это воскресенье Les Échos, а впоследствии подтвердил и L'Equipe, Рыболовлев уже известил банк о рассмотрении вопроса о продаже контрольного пакета акций.
Напомним, что компания 57-летнего миллиардера стала владельцем контрольного пакета акций "Монако" 23 декабря 2011 года, приобретя 66% контрольных акций клуба. В ходе каденции Рыболовлева среди наиболее выдающихся достижений "монегасков" можно отметить полуфинал Лиги Чемпионов и победу в Лиге 1 в сезоне 2016-2017.
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