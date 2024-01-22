Реал предложит Мбаппе футболку с номером 10. Между клубом и форвардом есть принципиальная договоренность

Сплетни о трансфере Килиана Мбаппе меняются ежедневно. Его контракт с "ПСЖ" заканчивается в конце сезона, а это означает, что игрок может присоединиться к любому клубу, если не продлит соглашение.

Известно, что мадридский "Реал" и Мбаппе уже имеют принципиальную договоренность о том, чтобы французский форвард присоединился к испанскому клубу в конце этого сезона. Более того, испанцы предложат Килиану футболку с номером 10, которую сейчас носит Лука Модрич.

Но Килиан намерен выслушать аргументы "ПСЖ", чтобы остаться во время окончательных переговоров.