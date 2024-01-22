Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал предложит Мбаппе футболку с номером 10. Между клубом и форвардом есть принципиальная договоренность
Килиан хочет выслушать аргументы ПСЖ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сплетни о трансфере Килиана Мбаппе меняются ежедневно. Его контракт с "ПСЖ" заканчивается в конце сезона, а это означает, что игрок может присоединиться к любому клубу, если не продлит соглашение.
Известно, что мадридский "Реал" и Мбаппе уже имеют принципиальную договоренность о том, чтобы французский форвард присоединился к испанскому клубу в конце этого сезона. Более того, испанцы предложат Килиану футболку с номером 10, которую сейчас носит Лука Модрич.
Но Килиан намерен выслушать аргументы "ПСЖ", чтобы остаться во время окончательных переговоров.
Популярное сейчас
- "Голевая машина". Ла Лига в восторе от игры Довбика
- Мичел - про хет-трик Довбика: У него есть невероятная способность забивать
- Довбик отреагировал на слухи о том, что он советовал Жироне подписать Бражко
- Безумная серия пенальти. Как Марсель вылетел с Кубка Франции. ВИДЕО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО