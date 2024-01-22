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Реал предложит Мбаппе футболку с номером 10. Между клубом и форвардом есть принципиальная договоренность

Франция

Килиан хочет выслушать аргументы ПСЖ

Реал предложит Мбаппе футболку с номером 10. Между клубом и форвардом есть принципиальная договоренность

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сплетни о трансфере Килиана Мбаппе меняются ежедневно. Его контракт с "ПСЖ" заканчивается в конце сезона, а это означает, что игрок может присоединиться к любому клубу, если не продлит соглашение.

Известно, что мадридский "Реал" и Мбаппе уже имеют принципиальную договоренность о том, чтобы французский форвард присоединился к испанскому клубу в конце этого сезона. Более того, испанцы предложат Килиану футболку с номером 10, которую сейчас носит Лука Модрич.

Но Килиан намерен выслушать аргументы "ПСЖ", чтобы остаться во время окончательных переговоров.

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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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