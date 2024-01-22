Франция
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Флориан Товен надеется вернуться в Лигу 1
Я скучаю по Лиге 1 (с)
transfermarkt
Вингер "Удинезе" Флориан Товен выразил свое желание вернуться в Лигу 1.
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"Я скучаю по Лиге 1. Я люблю Францию. Я хотел бы вернуться в Лигу 1, но для этого надо выиграть другой чемпионат, и я сделаю все возможное, чтобы вернуться на вершину. Думаю, все знают о моей привязанности к "Марселю" и то, что это значит для меня".
Товен за марсельский "Олимпик" в сезоне 2017/2018 забил 22 гола и отдал 11 ассистов в 35 матчах.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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