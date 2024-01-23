Стало известно, когда Килиан Мбаппе определится с выбором будущего клуба

Испанский журналист Франсуа Галлардо поделился новыми подробностями по поводу будущего нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Журналист заявил, что Мбаппе не заключал никаких соглашений с мадридским "Реалом", будь то письменные документы или устная договоренность. Более того, Килиан не контактировал с представителями "Королевского клуба" уже более 15 дней.

Галлардо также добавил, что в личной беседе Килиан Мбаппе дал понять, что намерен определиться со своим будущим клубом в марте 2024 года, то есть примерно через полтора месяца.

Напомним, несколько источников недавно сообщили о том, что Мбаппе согласовал свой контракт с "Реалом", а испанский клуб, в свою очередь, готов закрепить за именитым французом 10-й номер, под которым ныне выступает легенда клуба Лука Модрич.