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Тренер ПСЖ Энрике сообщил руководству о желании продать несколько игроков клуба
Луис Энрике назвал имена игроков, на которых он больше не рассчитывает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике назвал боссам французского клуба имена игроков, на которых он больше не рассчитывает. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, испанский специалист готов отказаться от услуг 26-летнего правого защитника Норди Мукиеле, которым интересуется мюнхенская "Бавария". Также Энрике не рассчитывает на 21-летнего нападающего Уго Экитике, который вскоре может стать игроком "Айнтрахта". Еще одним футболистом, с которым готов расстаться тренер "ПСЖ", является 22-летний форвард Гонсалу Рамуш, купленный парижанами прошлым летом за 60 млн евро.
Напомним, в нынешнем сезоне Мукиеле принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Экитике сыграл в одной встрече Лиги 1, где не отметился голевыми действиями. Рамуш принял участие в 20 матчах во всех соревнованиях (пять голов и один ассист).
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