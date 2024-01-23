  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Тренер ПСЖ Энрике сообщил руководству о желании продать несколько игроков клуба
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер ПСЖ Энрике сообщил руководству о желании продать несколько игроков клуба

Франция
Обновлено

Луис Энрике назвал имена игроков, на которых он больше не рассчитывает

Тренер ПСЖ Энрике сообщил руководству о желании продать несколько игроков клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике назвал боссам французского клуба имена игроков, на которых он больше не рассчитывает. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, испанский специалист готов отказаться от услуг 26-летнего правого защитника Норди Мукиеле, которым интересуется мюнхенская "Бавария". Также Энрике не рассчитывает на 21-летнего нападающего Уго Экитике, который вскоре может стать игроком "Айнтрахта". Еще одним футболистом, с которым готов расстаться тренер "ПСЖ", является 22-летний форвард Гонсалу Рамуш, купленный парижанами прошлым летом за 60 млн евро.

Напомним, в нынешнем сезоне Мукиеле принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Экитике сыграл в одной встрече Лиги 1, где не отметился голевыми действиями. Рамуш принял участие в 20 матчах во всех соревнованиях (пять голов и один ассист).

Читайте также Кубок Франции 1/16 финала. Орлеан - ПСЖ 1:4. Очередной бенефис Мбаппе
По теме
yellow-arrow
Стало известно, когда Килиан Мбаппе определится с выбором будущего клуба
yellow-arrow
Масштабная закупка Лиона, 10 млн от Ниццы за форварда Сосьедада. Таблица трансферов Лиги 1
yellow-arrow
Флориан Товен надеется вернуться в Лигу 1
Луис Энрике Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости