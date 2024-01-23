Марсель планирует подписать защитника Арсенала

"Марсель" все еще пытается подписать левого защитника "Арсенала" Нуну Тавареша.

???????? Understand Olympique Marseille are still trying to sign Nuno Tavares as new LB.



????⚪️ Arsenal are 100% open to selling Nuno to OM now on permanent transfer.



…but deal depends on Nottingham Forest as they insist to keep Nuno until June and there’s no re-call clause. pic.twitter.com/FneEiu9jkn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2024

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" готовы передать 100% прав французскому клубу, но успех сделки зависит от "Ноттингем Форест", в котором Тавареш сейчас находится в аренде. Аутсайдер английской Премьер-лиги настаивает на том, чтобы латераль осталась в клубе до июня согласно условиям соглашения.

В составе "Фореста" 23-летний португалец провел в этом сезоне 4 игры без результативных действий.