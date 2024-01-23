Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марсель планирует подписать защитника Арсенала
Шанс для игрока получить больше игровой практики
Фото: Olympique de Marseille
"Марсель" все еще пытается подписать левого защитника "Арсенала" Нуну Тавареша.
???????? Understand Olympique Marseille are still trying to sign Nuno Tavares as new LB.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2024
????⚪️ Arsenal are 100% open to selling Nuno to OM now on permanent transfer.
…but deal depends on Nottingham Forest as they insist to keep Nuno until June and there’s no re-call clause. pic.twitter.com/FneEiu9jkn
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" готовы передать 100% прав французскому клубу, но успех сделки зависит от "Ноттингем Форест", в котором Тавареш сейчас находится в аренде. Аутсайдер английской Премьер-лиги настаивает на том, чтобы латераль осталась в клубе до июня согласно условиям соглашения.
В составе "Фореста" 23-летний португалец провел в этом сезоне 4 игры без результативных действий.
Популярное сейчас
- Как выглядит инфраструктура киевского клуба после ракетной атаки РФ
- Украинский боксер, потерпев первое в карьере поражение, потерял чемпионский титул
- Война переходит на другой этап: ВСУ получили новое дальнобойное оружие, - Источник
- Российский миллиардер готов продать Монако
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО