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Марсель планирует подписать защитника Арсенала

Франция

Шанс для игрока получить больше игровой практики

Марсель планирует подписать защитника Арсенала

Фото: Olympique de Marseille

Новина українською

"Марсель" все еще пытается подписать левого защитника "Арсенала" Нуну Тавареша.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" готовы передать 100% прав французскому клубу, но успех сделки зависит от "Ноттингем Форест", в котором Тавареш сейчас находится в аренде. Аутсайдер английской Премьер-лиги настаивает на том, чтобы латераль осталась в клубе до июня согласно условиям соглашения.

В составе "Фореста" 23-летний португалец провел в этом сезоне 4 игры без результативных действий.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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