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Официально: Ренн подписал нидерландского хавбека
Контракт действует до 2028 года
"Ренн" подписал опорного полузащитника Азора Матусива из "Реймса".
Контракт рассчитан до июня 2028 года. Сумма трансфера остается неизвестной, но журналист RMC Sport Фабрис Хокинс сообщает о 20 миллионах евро, включая бонусы.
"Я очень горжусь тем, что присоединился к "Ренну", перехожу в великий клуб. Я буду выкладываться на все 100%", - сказал Матусива.
Азор присоединился к "Реймсу" в 2021 году из нидерландского "Гронингена".
???? Azor Matusiwa officiellement présenté à la presse au Roazhon Park.#ToutDonner pic.twitter.com/N6aJxIIWzU— Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 23, 2024
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