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Официально: Ренн подписал нидерландского хавбека

Франция

Контракт действует до 2028 года

Официально: Ренн подписал нидерландского хавбека

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Новина українською

"Ренн" подписал опорного полузащитника Азора Матусива из "Реймса".

Контракт рассчитан до июня 2028 года. Сумма трансфера остается неизвестной, но журналист RMC Sport Фабрис Хокинс сообщает о 20 миллионах евро, включая бонусы.

"Я очень горжусь тем, что присоединился к "Ренну", перехожу в великий клуб. Я буду выкладываться на все 100%", - сказал Матусива.

Азор присоединился к "Реймсу" в 2021 году из нидерландского "Гронингена".

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Источник:
renn
Опубликовал: Екатерина Власова
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