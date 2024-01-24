  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе решил перейти в мадридский Реал - Источник
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе решил перейти в мадридский Реал - Источник

Франция
Обновлено

Контракт Килиана с ПСЖ завершается в конце этого сезона

Мбаппе решил перейти в мадридский Реал - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Контракт Килиана Мбаппе с "ПСЖ" заканчивается в конце сезона, а это означает, что игрок может присоединиться к любому клубу, если не продлит соглашение.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По информации Football-espana, Мбаппе согласился присоединится к "Реалу". Француз решил покинуть "ПСЖ", чтобы воспользоваться новой возможностью.

Мадридский клуб по этому поводу хранит молчание.

Читайте такжеРеал предложит Мбаппе футболку с номером 10. Между клубом и форвардом есть принципиальная договоренность
По теме
yellow-arrow
"Хотел, чтобы Марсель выиграл Лигу 1". Сампаоли рассказал, почему покинул клуб
yellow-arrow
Официально: Соболь вернулся в Бельгию
yellow-arrow
Талантливый хавбек Анже вскоре присоединится к Айнтрахту - Романо
Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
24.01.2024 в 21:21
Слухи, слухи, слухи...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
24.01.2024 в 21:21
Слухи, слухи, слухи...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости