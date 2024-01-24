Мбаппе решил перейти в мадридский Реал - Источник

Контракт Килиана Мбаппе с "ПСЖ" заканчивается в конце сезона, а это означает, что игрок может присоединиться к любому клубу, если не продлит соглашение.

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По информации Football-espana, Мбаппе согласился присоединится к "Реалу". Француз решил покинуть "ПСЖ", чтобы воспользоваться новой возможностью.

Мадридский клуб по этому поводу хранит молчание.