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Официально: ПСЖ подписал 18-летнего опорника Коринтианса

Франция

Вклад парижан в будущее

Официально: ПСЖ подписал 18-летнего опорника Коринтианса

psg

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"Пари Сен-Жермен" официально объявил о подписании контракта с 18-летним бразильским полузащитником Габриэлем Москардо.

Срок сделки рассчитан до 2028 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов. Игрок должен остаться в Бразилии на правах аренды до июня, а уже летом присоединится к "ПСЖ".

"Это проект с многими талантливыми игроками. Я очень горжусь тем, что присоединился к такому великому клубу", - говорит новобранец парижан.

В текущем сезоне Москардо провел 25 матчей в составе "Коринтианса" (1 гол, 1 ассист).

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Источник:
psg
Опубликовал: Александр Бураков
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