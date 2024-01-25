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Официально: ПСЖ подписал 18-летнего опорника Коринтианса
Вклад парижан в будущее
psg
"Пари Сен-Жермен" официально объявил о подписании контракта с 18-летним бразильским полузащитником Габриэлем Москардо.
Срок сделки рассчитан до 2028 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов. Игрок должен остаться в Бразилии на правах аренды до июня, а уже летом присоединится к "ПСЖ".
"Это проект с многими талантливыми игроками. Я очень горжусь тем, что присоединился к такому великому клубу", - говорит новобранец парижан.
В текущем сезоне Москардо провел 25 матчей в составе "Коринтианса" (1 гол, 1 ассист).
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