Официально: ПСЖ подписал 18-летнего опорника Коринтианса

"Пари Сен-Жермен" официально объявил о подписании контракта с 18-летним бразильским полузащитником Габриэлем Москардо.

Срок сделки рассчитан до 2028 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов. Игрок должен остаться в Бразилии на правах аренды до июня, а уже летом присоединится к "ПСЖ".

"Это проект с многими талантливыми игроками. Я очень горжусь тем, что присоединился к такому великому клубу", - говорит новобранец парижан.

В текущем сезоне Москардо провел 25 матчей в составе "Коринтианса" (1 гол, 1 ассист).