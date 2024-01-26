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Саудовский принц: Надеемся увидеть игру Мбаппе в нашем чемпионате
Большие амбиции члена правящей семьи
Getty Images/Global Images Ukraine
Член правящей семьи Саудовской Аравии Абдулла Саад Абдул-Азиз Аль Сауд дал свой комментарий Youtube.
"Если есть возможность, чтобы Мбаппе стал частью того, что мы строим, сегодня или в будущем, мы не можем отвергать ее. Он игрок, который мне нравится. Надеюсь увидеть его в Саудовской Аравии, в любой команде нашего чемпионата".
Саудовская Аравия сейчас монстр рынка. У нас есть Криштиану Роналду, Карим Бензема... У нас сильный чемпионат и мы снова будем удивлять. Придет больше звезд. Саудовская Аравия намерена стать нацией №1 в футболе. Скоро это произойдет", - приводит слова принца Carre.
Напомним, что "Аль-Хиляль" уже предлагал Мбаппе фантастическое соглашение, которое сделало бы его самым оплачиваемым игроком мира. Саудовский клуб был готов заплатить "ПСЖ" 300 млн евро за футболиста, а также дать Килиану зарплату в размере 700 миллионов.
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