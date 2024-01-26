Саудовский принц: Надеемся увидеть игру Мбаппе в нашем чемпионате

Член правящей семьи Саудовской Аравии Абдулла Саад Абдул-Азиз Аль Сауд дал свой комментарий Youtube.

"Если есть возможность, чтобы Мбаппе стал частью того, что мы строим, сегодня или в будущем, мы не можем отвергать ее. Он игрок, который мне нравится. Надеюсь увидеть его в Саудовской Аравии, в любой команде нашего чемпионата".

Саудовская Аравия сейчас монстр рынка. У нас есть Криштиану Роналду, Карим Бензема... У нас сильный чемпионат и мы снова будем удивлять. Придет больше звезд. Саудовская Аравия намерена стать нацией №1 в футболе. Скоро это произойдет", - приводит слова принца Carre.