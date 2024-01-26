Саудовский принц не исключил покупку одного из топ-клубов Франции

Член королевской семьи Саудовской Аравии принц Абдулла Саад Абдул-Азиз Аль Сауд в интервью Carré не исключил, что саудовцы инвестируют в клубы Лиги 1.

- Вкладывать деньги во Францию - хорошая инвестиция. "Марсель", "Монако" показывают хорошие результаты. Они могут стать чемпионами и стать сильнее. Я знаю "Марсель". В "Марселе" играли Сиссе, Раванелли... Это хорошая команда.

Я не знаю, что происходит между Саудовской Аравией и Зиданом относительно "Марселя", но все возможно. Зидан - хороший тренер и легенда, конечно.

Инвестиции в спорт - хорошо. Отличная идея - инвестировать в такие клубы, как "Марсель", "Монако". За границу, как Саудовская Аравия сделала с "Ньюкаслом" в АПЛ.

- Может ли Саудовская Аравия купить "Монако"?

- Конечно, это возможно, нет ничего невозможного, - сказал принц Абдулла Саад Абдул-Азиз Аль Сауд в интервью Carré.