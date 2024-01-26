  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Саудовский принц не исключил покупку одного из топ-клубов Франции
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саудовский принц не исключил покупку одного из топ-клубов Франции

Франция

Член королевской семьи предположил, что саудовцы инвестируют в клубы Лиги 1

Саудовский принц не исключил покупку одного из топ-клубов Франции

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Neal Simpson/Allstar

Новина українською

Член королевской семьи Саудовской Аравии принц Абдулла Саад Абдул-Азиз Аль Сауд в интервью Carré не исключил, что саудовцы инвестируют в клубы Лиги 1.

- Вкладывать деньги во Францию - хорошая инвестиция. "Марсель", "Монако" показывают хорошие результаты. Они могут стать чемпионами и стать сильнее. Я знаю "Марсель". В "Марселе" играли Сиссе, Раванелли... Это хорошая команда.

Я не знаю, что происходит между Саудовской Аравией и Зиданом относительно "Марселя", но все возможно. Зидан - хороший тренер и легенда, конечно.

Инвестиции в спорт - хорошо. Отличная идея - инвестировать в такие клубы, как "Марсель", "Монако". За границу, как Саудовская Аравия сделала с "Ньюкаслом" в АПЛ.

- Может ли Саудовская Аравия купить "Монако"?

- Конечно, это возможно, нет ничего невозможного, - сказал принц Абдулла Саад Абдул-Азиз Аль Сауд в интервью Carré.

Читайте также Масштабная закупка Лиона, 10 млн от Ниццы за форварда Сосьедада. Таблица трансферов Лиги 1
По теме
yellow-arrow
Саудовский принц: Надеемся увидеть игру Мбаппе в нашем чемпионате
yellow-arrow
Олимпик Лион вскоре подпишет хавбека Ренна - Инсайдер
yellow-arrow
Официально: ПСЖ подписал 18-летнего опорника Коринтианса
Марсель Монако
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости