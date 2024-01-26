Защитник ПСЖ возвращается к тренировкам с командой после девяти месяцев лечения

Защитник "ПСЖ" Нуну Мендеш возвращается к тренировкам после травмы, из-за которой он последний раз выступал за клуб в апреле 2023 года.

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Сегодня, 26 января, Мендеша заметили на тренировке со своей командой. Он прошел только часть испытаний, которые подготовил тренер. Сейчас игрок не готов к полноценной нагрузке.

Нуну получил серьезную травму подколенного сухожилия во время поражения от ФК "Лорьян" в прошлом сезоне, а позже в сентябре защитника прооперировали.