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Защитник ПСЖ возвращается к тренировкам с командой после девяти месяцев лечения

Франция
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Хорошие новости для французского клуба

Защитник ПСЖ возвращается к тренировкам с командой после девяти месяцев лечения

twitter.com/PSG

Новина українською

Защитник "ПСЖ" Нуну Мендеш возвращается к тренировкам после травмы, из-за которой он последний раз выступал за клуб в апреле 2023 года.

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Сегодня, 26 января, Мендеша заметили на тренировке со своей командой. Он прошел только часть испытаний, которые подготовил тренер. Сейчас игрок не готов к полноценной нагрузке.

Нуну получил серьезную травму подколенного сухожилия во время поражения от ФК "Лорьян" в прошлом сезоне, а позже в сентябре защитника прооперировали.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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