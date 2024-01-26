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Защитник ПСЖ возвращается к тренировкам с командой после девяти месяцев лечения
Хорошие новости для французского клуба
twitter.com/PSG
Защитник "ПСЖ" Нуну Мендеш возвращается к тренировкам после травмы, из-за которой он последний раз выступал за клуб в апреле 2023 года.
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Сегодня, 26 января, Мендеша заметили на тренировке со своей командой. Он прошел только часть испытаний, которые подготовил тренер. Сейчас игрок не готов к полноценной нагрузке.
Нуну получил серьезную травму подколенного сухожилия во время поражения от ФК "Лорьян" в прошлом сезоне, а позже в сентябре защитника прооперировали.
???????????? ???????????????? ????⤵️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 26, 2024
Vendredi 2️⃣6️⃣ Janvier
▪️ Nuno Mendes a effectué une partie de l’entraînement avec l’ensemble du groupe ce jour.
▪️ Grand Slam de Paris 2024
Pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain Judo sera le club le plus représenté dans le Grand… pic.twitter.com/NRSoifTKKo
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