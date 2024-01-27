Зинедин Зидан может возглавить клуб из Лиги 1

Зинедин Зидан может возглавить "Марсель". Об этом сообщает Sport.es.

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Как говорится в источнике, причиной, почему Зидан отказался от предложения возглавить сборную Алжира, является то, что ему предложили работу во французском "Марселе". Его переход во французский клуб будет означать возвращение 51-летнего специалиста в его родной город.

Напомним, Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "Реал Мадрида" в 2021 году и с тех пор не тренировал ни одной команды или сборной.