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Зинедин Зидан может возглавить клуб из Лиги 1

Франция

Возвращение в родной город

Зинедин Зидан может возглавить клуб из Лиги 1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Зинедин Зидан может возглавить "Марсель". Об этом сообщает Sport.es.

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Как говорится в источнике, причиной, почему Зидан отказался от предложения возглавить сборную Алжира, является то, что ему предложили работу во французском "Марселе". Его переход во французский клуб будет означать возвращение 51-летнего специалиста в его родной город.

Напомним, Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "Реал Мадрида" в 2021 году и с тех пор не тренировал ни одной команды или сборной.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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