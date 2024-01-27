Марсель – Монако: смотреть Live-трансляцию матча чемпионата Франции

"Марсель" и "Монако" продолжают бороться за зону Лиги чемпионов. Обе команды находятся на расстоянии пяти очков друг от друга. "Монегаски" идут четвертыми, а "провансальцы" – седьмыми. Четыре из последних шести матчей на "Велодроме" завершились ничьей в основное время. Как же будет сегодня?

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Чемпионат Франции, 19 тур

27 января, 22:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4