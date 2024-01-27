  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель – Монако: смотреть Live-трансляцию матча чемпионата Франции
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель – Монако: смотреть Live-трансляцию матча чемпионата Франции

Франция

Претенденты на высокие места в Лиге 1

Марсель – Монако: смотреть Live-трансляцию матча чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Марсель" и "Монако" продолжают бороться за зону Лиги чемпионов. Обе команды находятся на расстоянии пяти очков друг от друга. "Монегаски" идут четвертыми, а "провансальцы" – седьмыми. Четыре из последних шести матчей на "Велодроме" завершились ничьей в основное время. Как же будет сегодня?

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Чемпионат Франции, 19 тур

27 января, 22:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Марсель - Монако
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Матич официально поменял клубы во французской Лиге 1
yellow-arrow
Зинедин Зидан может возглавить клуб из Лиги 1
yellow-arrow
Лига 1. Лион – Ренн 2:3. Веселая перестрелка двух кризисных команд
Марсель Монако смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости