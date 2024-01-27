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Марсель – Монако: смотреть Live-трансляцию матча чемпионата Франции
Претенденты на высокие места в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" и "Монако" продолжают бороться за зону Лиги чемпионов. Обе команды находятся на расстоянии пяти очков друг от друга. "Монегаски" идут четвертыми, а "провансальцы" – седьмыми. Четыре из последних шести матчей на "Велодроме" завершились ничьей в основное время. Как же будет сегодня?
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Чемпионат Франции, 19 тур
27 января, 22:00
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
Трансляція матчу Марсель - МонакоСмотреть трансляцию
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