Лига 1. Марсель - Монако 2:2. Монегаски вдевятером выстояли на Велодроме

Лига 1. 19-й тур

Марсель. "Велодром"

Арбитр: Вилли Делажо

"Марсель" - "Монако" 2:2

Голы: Обамеянг 38, Балерди 50 - Бен Йддер 7, Аклиуш 45+3

"Марсель": Лопес - Мейте, Гарсия, Балерди - Клосс(Согло)(Корреа), Онана(Сади Али), Кондогбия, Верету, Энрике - Витинья, Обамеянг

"Монако": Кьон - Салису, Марипан, Керер - Вандерсон, Фофана, Закария, Уаттара - Аклиуш(Бен Сегир), Головин - Бен Йддер(Матсима)

Предупреждения: Согло, Закария, Керер

Удаление: Марипан 11(прямое удаление), Закария 87(вторая желтая)

Хозяева активно начали поединок, но без ощутимой остроты, в отличие от их сегодняшнего соперника. Монегаскам удалось реализовать свой первый голевой момент, Головин из центрального круга забросил вперед на Бен Йддера, а нападающий, избежав офсайда, вышел один на один с голкипером и пробил точно.

Но радость гостей длилась недолго, уже через четыре минуты они остались в меньшинстве, провансальцы разогнали быструю контратаку и забросили мяч вперед на ход Витиньи, защитник гостей Гильермо Марипан сбивает форварда на подступах к штрафной площадке, а арбитр расценивает это нарушение, как фол последней надежды, довольно спорное решение, но "Монако" с 11 минуты продолжает матч вдесятером.

Конец первого тайма оказался очень насыщенным, монегаски играя в меньшинстве устали и подопечные Гаттузо этим воспользовались, чтобы сравнять счет. Луис Энрике промчался по правому флангу, отдал в штрафную на Витиньо, тот в касание пробил в штангу, а на добивании первым был Обамеянг.

Уже на заключительных секундах первого тайма хозяева увлекшись атакой, потеряли мяч и допустили контрвыпад гостей три в два, Бен Йддер промчался из своей штрафной площадки и отдал на Аклиуша, молодой француз реализовал свою возможность.

Получив в перерыве порцию мотивации от Дженнаро Гаттузо марсельцы уже на 50 минуте снова сравнивают счет в этом матче. На этот раз голом отметился Леонардо Балерди, центральный защитник получил мяч возле штрафной площади гостей и, не встретив сопротивления, прошел несколько метров и мощным ударом пробивает Кьона.

Далее игра проходила с преимуществом "Марселя", который местами владел мячом 70% от игрового времени, но свои моменты были как у хозяев, так и у гостей, провансальцы шли большими силами вперед, чем подвергали себя опасности упустить контратаку, как в случае с голом Аклиуша.

На 87 минуте главный арбитр снова принимает довольно спорное решение в отношении гостей - показать вторую желтую карточку Денису Закария, в эпизоде, где можно было обойтись устным предупреждением.



Даже вдевятером у "Монако" была возможность выйти вперед, так же в концовке матча Витинья мог принести победу хозяевам, но каким-то чудом не забил из убойной позиции. "Монако" смог удержать тяжелую ничью в сложной ситуации, а "Марсель" в который раз показал насколько много проблем у команды, как с реализацией, так и с игрой в защите.