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Будущий соперник Шахтера. Марсель - Монако 2:2. Обзор матча, видео голов
Марсель - Монако ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 27.01.2024 ⋇ {Лига 1} на UA-Футбол
Фото: twitter.com/OM_Officiel/Автор - невідомий
"Марсель" не смог победить в очередном матче лиги 1 "Монако". Команды расписали зрелищную ничью 2:2, а для нас важно то, какой была структура игры "Марселя". Ведь вскоре провансальцы будут противостоять "Шахтеру" в Лиге Европы.
Смотрите видеообзор матча чемпионата Фарнции "Марсель" - "Монако".
Лига 1. 19-й тур
Марсель. "Велодром"
Арбитр: Вилли Делажо
"Марсель" - "Монако" 2:2
Голы: Обамеянг 38, Балерди 50 - Бен Йддер 7, Аклиуш 45+3
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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