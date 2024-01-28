  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Будущий соперник Шахтера. Марсель - Монако 2:2. Обзор матча, видео голов
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будущий соперник Шахтера. Марсель - Монако 2:2. Обзор матча, видео голов

Франция

Марсель - Монако ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 27.01.2024 ⋇ {Лига 1} на UA-Футбол

Будущий соперник Шахтера. Марсель - Монако 2:2. Обзор матча, видео голов

Фото: twitter.com/OM_Officiel/Автор - невідомий

Новина українською

"Марсель" не смог победить в очередном матче лиги 1 "Монако". Команды расписали зрелищную ничью 2:2, а для нас важно то, какой была структура игры "Марселя". Ведь вскоре провансальцы будут противостоять "Шахтеру" в Лиге Европы.

Смотрите видеообзор матча чемпионата Фарнции "Марсель" - "Монако".

Лига 1. 19-й тур

Марсель. "Велодром"

Арбитр: Вилли Делажо

"Марсель" - "Монако" 2:2

Голы: Обамеянг 38, Балерди 50 - Бен Йддер 7, Аклиуш 45+3

По теме
yellow-arrow
Трюк ПСЖ, Лион купил Матича, Соболь вернулся в Бельгию. Таблица трансферов Лиги 1
yellow-arrow
Лига 1. Марсель - Монако 2:2. Монегаски вдевятером выстояли на Велодроме
yellow-arrow
Марсель – Монако: смотреть Live-трансляцию матча чемпионата Франции
Марсель Монако
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости