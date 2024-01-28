Будущий соперник Шахтера. Марсель - Монако 2:2. Обзор матча, видео голов

"Марсель" не смог победить в очередном матче лиги 1 "Монако". Команды расписали зрелищную ничью 2:2, а для нас важно то, какой была структура игры "Марселя". Ведь вскоре провансальцы будут противостоять "Шахтеру" в Лиге Европы.

Смотрите видеообзор матча чемпионата Фарнции "Марсель" - "Монако".

Лига 1. 19-й тур

Марсель. "Велодром"

Арбитр: Вилли Делажо

Голы: Обамеянг 38, Балерди 50 - Бен Йддер 7, Аклиуш 45+3