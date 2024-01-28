Лига 1. ПСЖ - Брест 2:2. Великолепный камбэк от гостей

Лига 1. 19-й тур

Париж. "Парк де Пренс"

Арбитр: Клеман Тюрпен

"ПСЖ" - "Брес" 2:2

Голы: Асенсио 38, Коло Муани 45 - Камара 55, Перейра 80

"ПСЖ": Доннарумма - Заир-Эмери, Перейра, Бералдо, Эрнандес(Маркиньос) -

Асенсио(Солер), Руис, Витинья(Рамуш), Барколя - Коло Муани(Дембеле), Мбаппе

"Брест": Бизот - Лала, Шардонне, Брассье, Локо(Ле Кардиналь) - Камара(Мартен), Маньетти, Ле-Мелу - Дель Кастильо(Браими), Мунье(Перейра), Ле Дуарон(Сатриано)

Предупреждения: Эрнандес, Ле-Мелу, Лала, Мбаппе, Заир-Эмери, Брассье, Барколя

Удаление: Барколя(Вторая желтая)

Пожалуй центральный матч тура, именно по турнирному значению, проходил не в "Марселе", где местный "Олимпик" играл против "Монако", а в Париже. Чемпион принимал главную неожиданность этого сезона - "Брест", который шел на третьем месте.

Хозяева, в привычной для них манере, начали очень активно матч, парижане играли достаточно широко, фланги работали великолепно, особенно следует отметить активные подключения Барколя и Заира-Эмери, которые создавали много неприятностей для соперника в первом тайме.

"Брест" неплохо держался и выглядел первые полчаса, а дальше парижане добились своего. В очередной атаке, Барколя получил мяч на фланге и технично забросил в штрафную на Асенсио, испанец пробил в касание, великолепный гол.

Через семь минут левый фланг парижан снова создал гол. Барколя прошел по флангу, отдал на Асенсио, Марко пробил в голкипера, а Коло Муани добил мяч в сетку из-под ног защитника.

Если казалось, что интрига в этом матче умерла еще в первом тайме и все вопросы о победителе уже сняты, то "Брест" развеял все сомнения по этому поводу довольно быстро. Со стартом второго тайма гости заиграли очень активно, и очень жестко, парижане отвечали и градус игры существенно возрастал, борьбы было много.

"Брест" начал создавать свои моменты, и в одной из атак смог сократить счет в матче. Проход по провому флангу завершился передачей на Дель Кастильо, тот отдал на Камара, который пробил неуклюже, но мяч от ног Перейры дезориентировал Доннарумму и закатился в сетку ворот.

По ходу второго тайма складывалось впечатление, что тот "ПСЖ", который играл в первом тайме, остался в раздевалке. Чемпионы слишком рано записали себе этот матч в актив и, видимо, забыли, что сегодняшний "Брест" не из числа простых соперников.

На 80-й минуте подопечные Эрика Роя шокировали зрителей Парк де Пренс, сравняв счет, забив, возможно, лучший гол тура, Сатриано промчался по правому флангу и отдал передачу в штрафную на Перейру между ног защитнику хозяев, а нападающий в касание забивает пяткой.

"Брест" провалил концовку первого тайма, но во втором был лучше "ПСЖ" и вполне заслуженно покидает столицу с одним очком в активе, а парижане уже в который раз показали, что с психологической точки зрения команда нестабильна, у Луиса Энрике еще очень много работы впереди.