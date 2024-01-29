Энрике - о 2:2 с Брестом: ПСЖ потерял контроль во 2-м тайме - соперник доминировал, мы легко теряли мяч

Луис Энрике недоволен игрой "ПСЖ" в матче с "Брестом" (2:2).

В матче 19-го тура Лиги 1 "ПСЖ" упустил победу, ведя со счетом 2:0 после 1-го тайма.

"Все просто - мы потеряли контроль над игрой. Это футбол, а не баскетбол, такое может случиться. И это произошло, потому что мы играли против очень хорошей команды. Конечно, я недоволен. Второй тайм мне совершенно не понравился. Вы бы хотели, чтобы я был счастлив? Мы потеряли контроль над игрой.

Вот мой ответ. Это происходит, когда часто теряешь мяч и допускаешь много моментов [у своих ворот]. Это отличная команда, они могли выиграть матч. Так было и в первой игре в Бресте (в октябре "ПСЖ" одержал победу со счетом 3:2).

Мы полностью потеряли контроль над игрой во втором тайме. "Брест" доминировал, у них было много моментов, удары блокировались, у Джиджо [Доннаруммы] было много работы. Если мы не контролируем игру, у нас бывают неприятности. И если соперник владеет мячом больше, чем мы, то начинаются проблемы.

Во втором тайме они были намного лучше нас. Мы очень легко теряли мяч, и это означало, что нужно было больше бегать. Все просто", - сказал главный тренер "ПСЖ" в интервью Prime Video.