ПСЖ нашёл замену Мбаппе в Серии А

"Пари Сен-Жермен" уже начал рассматривать варианты с потенциальной заменой для Килиана Мбаппе. Контракт игрока с французским клубом истекает 30 июня этого года, но игрок до сих пор не озвучил окончательное решение относительно своего будущего.

Как сообщает Mundo Deportivo, на замену форварду "парижане" планируют приобрести вингера "Милана" Рафаэля Леао. В частности, самым ярым поклонником этого трансфера является спортивный директор клуба Луиш Кампуш, знающий португальца еще со времен совместной работы в "Лилле".

Однако отталкивающим фактором для "ПСЖ" может стать ценник на Леао. "Милан" оценивает игрока более чем в 100 миллионов. Кроме чемпионов Франции на вингера также претендует "Ньюкасл".

Напомним, что действующий контракт Леао с "россонери" действует до 2028 года.