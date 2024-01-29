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Лион нацелился на трансфер хавбека Ноттингема Фореста

Франция

Орель Мангаля заинтересовал французский клуб

Лион нацелился на трансфер хавбека Ноттингема Фореста

skysports.

Новина українською

"Лион" заинтересован в подписании полузащитника "Ноттингема Фореста" Ореля Мангаля.

По информации издания L'Équipe, французский клуб ищет усиление для своей команды, поэтому они заинтересовались 25-летним игроком. Но пока детали переговоров неизвестны.

Орель Мангаля в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 19 матчей, в которых забил 1 гол.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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