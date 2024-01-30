Во Франции жёстко критикуют Луиса Энрике после матча с Брестом

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике подвергся жесткой критике со стороны французского журналиста RMC Sport Даниэля Риоло после утраченной победы над "Брестом" (2:2) в матче Лиги 1.

"Энрике всегда говорит одно и то же. Он ничего не говорит, потому что ненавидит с нами общаться. Он чешет голову, так много работает в течение недели, что ему нечего сказать в воскресенье. Он гений - он не говорит. Собеседников он представляет как дураков.

Асенсио вышел на позиции "десятки". Мы думали, что он может быть фальшивой "девяткой" или вингером, но главное – быть непредсказуемым для соперника. Почему не играет Дембеле, который может зажечь правый фланг после отъезда Ашрафа на Кубок Африки? Заир-Эмери был слишком хорош в полузащите, поэтому Энрике сказал ему: "Ты будешь играть правого защитника некоторое время". Он попробовал Солера на этой позиции, Карлос там неплохо отыграл, но теперь он решил перевести туда другого игрока", – сказал журналист.