ПСЖ до сих пор не просил Мбаппе о продлении контракта

"Пари Сен-Жермен" до сих пор не делал предложений Килиану Мбаппе о продлении контракта.

Согласно информации AS, руководство парижского клуба сперва намерено узнать о том, согласится ли 25-летний нападающий стать частью долгосрочного клубного проекта. Сообщается, что о своем решении Мбаппе должен оповестить в ближайшие несколько дней.

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Действующий контракт Килиана с клубом рассчитан до лета 2024 года. Главным претендентом на звёздного игрока является мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал шесть результативных передач.