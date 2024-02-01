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Мбаппе не нравится позиция на поле при Энрике - Источник

Франция

В этом сезоне Килиан чаще выходит в центре атаки

Мбаппе не нравится позиция на поле при Энрике - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine

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Журналист Даниэль Риоло считает, что Килиан Мбаппе может уйти из "ПСЖ" из-за Луиса Энрике.

В этом сезоне Мбаппе чаще выходит в центре атаки, а не ближе к левому флангу, как привык.

"Он [Энрике] снова раздражал меня в воскресенье [после ничьей с "Брестом"] - не отвечал и формировал состав так, как ему хочется. Он волен это делать, он тренер. Но он выбирает ненормальную позицию для Беральдо. Абсолютно то же самое он сделал и с Мбаппе, и это станет одной из причин ухода Килиана.

Несмотря на то, что мы думаем, Мбаппе не нравится эта позиция. Поскольку это его последний год в "ПСЖ", он не собирается жаловаться. Мбаппе знает, что уйдет, поэтому просто принимает это. Очевидно, ему не нравится позиция, которую выбирает для него Луис Энрике.

То, что он делает на поле, - это выбор тренера, но то, что Энрике никогда не хочет объяснять свои решения и презирает тех, кто задает ему вопросы, абсолютно недопустимо. И это не имеет никакого отношения к журналистам. Речь о тех, кто слушает нас и платит за подписку, чтобы посмотреть матчи. Я нахожу его отношение ненормальным, презрительным и эгоистичным", - сказал журналист.

В этом сезоне 25-летний нападающий, который летом может стать свободным агентом, забил 28 голов и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.

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Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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