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Форвард ПСЖ вскоре присоединится к Айнтрахту - Инсайдер

Франция

Между клубами есть устная договоренность

Форвард ПСЖ вскоре присоединится к Айнтрахту - Инсайдер

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Французский нападающий Юго Экитике вскоре присоединится к "Айнтрахту Франкфурта".

По информации Фабрицио Романо, между клубами существует устная договоренность о трансфере. Соглашение будет иметь форму аренды с обязательным выкупом.

В этом сезоне Лиги 1 Юго Экитике сыграл 1 матч, в котором на поле провел всего 8 минут.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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