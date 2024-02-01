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Форвард ПСЖ вскоре присоединится к Айнтрахту - Инсайдер
Между клубами есть устная договоренность
Фото: twitter.com/PSG_inside
Французский нападающий Юго Экитике вскоре присоединится к "Айнтрахту Франкфурта".
По информации Фабрицио Романо, между клубами существует устная договоренность о трансфере. Соглашение будет иметь форму аренды с обязательным выкупом.
В этом сезоне Лиги 1 Юго Экитике сыграл 1 матч, в котором на поле провел всего 8 минут.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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