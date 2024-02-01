Форвард ПСЖ вскоре присоединится к Айнтрахту - Инсайдер

Французский нападающий Юго Экитике вскоре присоединится к "Айнтрахту Франкфурта".

По информации Фабрицио Романо, между клубами существует устная договоренность о трансфере. Соглашение будет иметь форму аренды с обязательным выкупом.

В этом сезоне Лиги 1 Юго Экитике сыграл 1 матч, в котором на поле провел всего 8 минут.