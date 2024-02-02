Лион арендовал хавбека Ноттингема за 10 млн фунтов с правом выкупа

Орель Мангаля присоединился к "Лиону".

"Лион" объявил о подписании 25-летнего бельгийского полузащитника "Ноттингем Форест" на правах аренды - она обойдется клубу в 10 миллионов фунтов. У французов будет право выкупа игрока за 15 миллионов фунтов, еще 3 млн могут быть выплачены в виде бонусов.

Мангаля играл за "Ноттингем Форест" с 2022 года. В текущем сезоне АПЛ он провел 20 матчей и забил 1 гол.