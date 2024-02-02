Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лион арендовал хавбека Ноттингема за 10 млн фунтов с правом выкупа
Французский клуб объявил о подписании полузащитника Ноттингема
lyon
Орель Мангаля присоединился к "Лиону".
"Лион" объявил о подписании 25-летнего бельгийского полузащитника "Ноттингем Форест" на правах аренды - она обойдется клубу в 10 миллионов фунтов. У французов будет право выкупа игрока за 15 миллионов фунтов, еще 3 млн могут быть выплачены в виде бонусов.
Мангаля играл за "Ноттингем Форест" с 2022 года. В текущем сезоне АПЛ он провел 20 матчей и забил 1 гол.
???? "L'OL ça ne se refuse pas" ????????— Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2024
La première interview d'Orel Mangala est à retrouver ici ⤵
По теме
Оцените этот материал:
Источник:OL
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Экс-защитника сборной Боливии Хауреги убили во время футбольного матча
- СМИ: В результате удара по аэродрому Бельбек был ликвидирован российский генерал
- Топ-сделки в последний день трансферного окна, новый контракт Судакова и Моуриньо просится в Барселону. Главные новости за 1 февраля
- Часть руководства Реала выступает против трансфера Мбаппе
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн