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Лион арендовал хавбека Ноттингема за 10 млн фунтов с правом выкупа

Франция

Французский клуб объявил о подписании полузащитника Ноттингема

Лион арендовал хавбека Ноттингема за 10 млн фунтов с правом выкупа

lyon

Новина українською

Орель Мангаля присоединился к "Лиону".

"Лион" объявил о подписании 25-летнего бельгийского полузащитника "Ноттингем Форест" на правах аренды - она обойдется клубу в 10 миллионов фунтов. У французов будет право выкупа игрока за 15 миллионов фунтов, еще 3 млн могут быть выплачены в виде бонусов.

Мангаля играл за "Ноттингем Форест" с 2022 года. В текущем сезоне АПЛ он провел 20 матчей и забил 1 гол.

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Источник:
OL
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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