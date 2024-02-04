  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Источник: Рафаэль Леау может перейти в ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Рафаэль Леау может перейти в ПСЖ

Франция

Экстренно ищут замену Мбаппе

Источник: Рафаэль Леау может перейти в ПСЖ

Фото: Getty Images

Новина українською

"ПСЖ" продолжает искать соответствующую замену Килиану Мбаппе, сообщает Football Italia.

В этот раз "под прицел" французов попал 24-летний португалец, играющий за "Милан" Рафаэль Леау. Причиной, почему он заинтересовал "ПСЖ", это его игра на левом фланге, как и в Мбаппе. В рамках его последнего продления контракта предусмотрена сумма отступных в размере 175 миллионов евро.

Напомним, за этот сезон Леау сыграл в 20 матчах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Лига 1. Нант – Ланс 0:1. Давид Кошта снова приносит результат
yellow-arrow
Лига 1. Ренн - Монпелье 2:1. Борьба до финального свистка
yellow-arrow
Нечемпионская победа. Страсбур — ПСЖ 1:2. Видео голов и обзор матча
Пари Сен-Жермен Рафаэль Леау
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости