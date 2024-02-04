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Источник: Рафаэль Леау может перейти в ПСЖ
Экстренно ищут замену Мбаппе
Фото: Getty Images
"ПСЖ" продолжает искать соответствующую замену Килиану Мбаппе, сообщает Football Italia.
В этот раз "под прицел" французов попал 24-летний португалец, играющий за "Милан" Рафаэль Леау. Причиной, почему он заинтересовал "ПСЖ", это его игра на левом фланге, как и в Мбаппе. В рамках его последнего продления контракта предусмотрена сумма отступных в размере 175 миллионов евро.
Напомним, за этот сезон Леау сыграл в 20 матчах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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