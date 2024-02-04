Лига 1. Яркий Лилль, осечка Монако и первая победа Лорьяна с лета

"Лилль" провёл свой самый результативный матч в сезоне, разгромив на своём поле "Клермон". Все свои 4 мяча подопечные Паулу Фонсеки провели ещё до перерыва. Джонатан Дэвид оформил дубль, у Эдона Жегрова гол + ассист.

Этот результат позволил "догам" сравняться по очкам с "Монако", который потерял очки в дерби уродов против "Гавра". "Монегаски" умудрились пропустить гол при том, что гости ни разу не пробил в створ чужих ворот за матч. Удивительный результат.

Первую победу с конца лета одержал "Лорьян", обыграв на выезде "Метц". Долгожданные три очка позволили "мерлузовым" покинуть дно турнирной таблице, любезно уступив своё место "Клермону". И "Лорьян" это заслужил – клуб далеко не так плох, как говорят их результаты.

"Тулуза" шокировала "Реймс", забив фавориту три мяча на их поле ещё до перерыва. Теума отыграл один в дебюте второй половины, Акьеме второй в компенсированные минуты, но на камбек ни сил, ни времени хозяевам не хватило. "Реймсу" сейчас не позавидуешь – потеря очков с "Нантом" (0:0) неделю назад и невероятный вылет из Кубка от "Сошо" в прошлом месяце. Такими темпами борьба за еврокубки будет быстро проиграна.

Лига 1, 20-й тур

Лилль – Клермон 4:0

Голы: Дэвид 10, 38 Андре 24, Жергова 40

Лилль: Шевалье, Сантуш, Йоро, Алессандро, Исмаили (Гудмундссон, 74), Андре, Бенталеб, Унас (Кабелла, 65), Гомес (Языджи, 65), Жегрова (Мораиш, 64), Дэвид (Илич, 83)

Клермон: Диав, Зеффан, Кофрие (Ожье, 46), Пельмар, Матсима, Нето, Гастьен (Гоналон, 63), Бутобба (Чам, 63), Маньен, Аллевина (Рашани, 63), Николсон (Кье, 83)

Монако – Гавр 1:1

Голы: Бен Йеддер 63 – Фофана 65 (аг)

Монако: Кен, Вандерсон, Керер, Салису, Магасса, Якобс (Уаттара, 87), Головин, Фофана, Аклиуш (Минамино, 71), Бен-Сегир (Диатта, 57), Бен-Йеддер

Гавр: Дема, Санганте (Эль-Хаджам, 88), Льорис, Кенку, Опери, Кузяев (Нгура, 88), Ндиайе (Него, 70), Кешта, Казимир, Сабби (Грансир, 87), Жужу (Айю, 61)

Реймс – Тулуза 2:3

Голы: Теума 49, Акьеме 90+1 – Элеби 11, Бабика 31, Даллинга 45+2 (п)

Реймс: Диуф, Агбаду, Абдельхамид (Фофана, 82), Окуму, де Смет (Акьеме, 46), Стамбули (Коне, 75), Теума, Ричардсон (Куду, 63), Мунеци (Боянг, 76), Хадра, Дарами

Тулуза: Рест, Деслер (Каманси, 73), Николайсен, Мависса Элеби, Суасо, Шмидт (Кассерес, 63), Сьерро, Деннум (Скюття, 90), Бабика (Магри, 74), Гбоо (Сесар Хелаберт, 74), Даллинга

Метц – Лорьян 1:2

Голы: Ламкель Зе 22 – Бамба 19, Кацерис 58

Метц: Укиджа, ван ден Керкхоф (Асоро, 85), Колен (Сане, 84), Траоре, Канде (Атта, 75), Юдоль, Камара (Сабали, 60), Ндорам, Жан-Жак, Микаутадзе (Тетте, 85), Ламкель Зе

Лорьян: Мвого, Тальби, Туре, Аджей, Ле Бри, Кацерис (Менди, 88), Абержель, Понко, Луза (Буанани, 79), Кари (Бакайоко, 71), Бамба (Дьенг, 79)