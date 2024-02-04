Лига 1. Лион - Марсель 1:0. Ткачи побеждают в дерби Олимпиков

Лига 1. 20-й тур

Лион. "Парк Олимпик Лионне"

Арбитр: Бенуа Бастьен

"Лион" - "Марсель" 1:0

Голы: Ляказетт 37

"Лион": Лопеш - Клинтон Мата, Чалета-Цар, О'Брайен - Мейтленд-Найлс, Нуама, Какере, Матич(Акуку), Тальяфико(Толиссо) - Ляказетт(Адриэльсон), Гифт Орбан(Фофана)

"Марсель": Лопес - Балерди, Мейте(Клосс), Жиго, Мерлен(Гарсия) - Онана, Унахи, Арит - Луис Энрике, Ндиайе(Мумбанья), Обамеянг

Предупреждения: О'Брайен, Матич - Унахи

Дерби двух "Олимпиков" началось как и положено таким матчам - горячо, провансальцы разыграли мяч и Арит ударом из центрального круга попал в перекладину ворот хозяев, боевой настрой подопечных Гаттузо почувствовался сразу.

Далее в первом тайме борьбы было действительно много, а вот моментов у ворот не хватало, пока хозяева не повели в счете. Основная борьба за мяч происходила в центре поля, команды часто фолили, не подпуская соперника близко к своим владениям.

И на помощь пришел главный герой "ткачей" в этом сезоне - Александр Ляказетт, на 37-минуте 37-й номер хозяев - Нуама выполнил прострельную передачу с правого фланга, Ляказетт со второй попытки в лежачем положении добил мяч в сетку ворот Лопеса, 10-й гол для капитана "Лиона" в Лиге 1 в этом сезоне. А уже через пять минут Александер мог оформить дубль в аналогичной ситуаций, но помешала штанга и игроки "Марселя". "Лион" выиграл конец тайма и справедливо повел в счете, а "Марсель" в первом тайме запомнился лишь ударом из центра поля.

Во втором тайме хозяева продолжили быть активнее, но уже и провансальцы отвечали им, однако у подопечных Гаттузо, уже в который раз в этом сезоне, возникали проблемы на завершающей стадии атак, хотя и сегодняшний соперник был со дна турнирной таблицы. "Лион" справлялся со всеми атаками гостей и остро отвечал, в статистическом сравнении на 65 минуту игры 6-0 по ударам в створ ворот в пользу "ткачей".

"Марсель" начал просыпаться когда матч подходил к своему завершению, на 79-й минуте после прохода и удара Обамеянга Мейтленд-Найлс вынес мяч с линии ворот задев при этом перекладину. Но "Лион" не отсиживался у собственных ворот, а пытался контратаковать после каждой потери у соперника.

Финальный штурм от марсельцев был достаточно вялым и подопечные Сажа справились со всеми трудностями на своем пути, а в последние минуты уже откровенно задерживали время. "Лион" дотерпел и вполне заслужил эти три очка, а к игре провансальцев, в который раз, остается много вопросов.