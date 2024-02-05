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Посол ПСЖ: Мбаппе перейдёт в Реал
Подобной информации становится всё больше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая футболистка сборной Франции Лор Булло, которая ныне является послом "ПСЖ". прокомментировала информацию по поводу возможного ухода Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" по окончании сезона.
"Довольно последовательные и серьёзные источники мне сообщили, что это (переход Мбаппе в «Реал») уже сделано. Эта мыльная опера похожа на ту, что мы уже проходили. Во время последней в 2022 году до меня доходило не так уж много информации. А теперь впервые мне говорят, что переход уже оформлен, — приводит слова Булло RMC Sport.
Напомним, ранее сообщалось, что президент "королевского клуба"
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