Посол ПСЖ: Мбаппе перейдёт в Реал

Бывшая футболистка сборной Франции Лор Булло, которая ныне является послом "ПСЖ". прокомментировала информацию по поводу возможного ухода Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" по окончании сезона.

"Довольно последовательные и серьёзные источники мне сообщили, что это (переход Мбаппе в «Реал») уже сделано. Эта мыльная опера похожа на ту, что мы уже проходили. Во время последней в 2022 году до меня доходило не так уж много информации. А теперь впервые мне говорят, что переход уже оформлен, — приводит слова Булло RMC Sport.