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Посол ПСЖ: Мбаппе перейдёт в Реал

Франция

Подобной информации становится всё больше

Посол ПСЖ: Мбаппе перейдёт в Реал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывшая футболистка сборной Франции Лор Булло, которая ныне является послом "ПСЖ". прокомментировала информацию по поводу возможного ухода Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" по окончании сезона.

"Довольно последовательные и серьёзные источники мне сообщили, что это (переход Мбаппе в «Реал») уже сделано. Эта мыльная опера похожа на ту, что мы уже проходили. Во время последней в 2022 году до меня доходило не так уж много информации. А теперь впервые мне говорят, что переход уже оформлен, — приводит слова Булло RMC Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что президент "королевского клуба" Флорентино Перес уже сообщил тренерскому штабу о возможном подписании Мбаппе летом.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Algrab (Костопiль)
05.02.2024 в 15:43
Ну от і все, барсючки.... Готуйте попу для чергових 2-8....
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Комментарии 5
Algrab (Костопiль)
05.02.2024 в 15:43
Ну от і все, барсючки.... Готуйте попу для чергових 2-8....
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1
0
Dr. House (Поділля)
05.02.2024 в 15:47
Для цього вона в них постійно підготовлена...Напровсяк випадок
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1
0
Algrab (Костопiль)
05.02.2024 в 15:51
 
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avatar
Spokoyno (Київ)
05.02.2024 в 15:17
О як сказав би товариш Саахов "Тепер в мене (читай Мбаппе) два виходи..." Дійсно взятися за голову та вирости до справжнього претендента на ЗМ чи розвалити своїми егоїстичними фортелями один відомий клуб Це буде цікаво... Пару років тому ставив би на перший варіант, утім на що спроможний загодований нафтобаксами Кіліан наразі ніхто не вгадає!
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0
2
Dr. House (Поділля)
05.02.2024 в 15:49
Дідько, а ставив би свою корову? Безсердечний ти...
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1
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