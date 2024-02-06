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ПСЖ хочет подписать сразу двух игроков, как замену Мбаппе
Французский клуб нашел замену форварду, если тот покинет ПСЖ
twitter.com/DeadlineDayLive
"ПСЖ" хочет подписать двух игроков, как замену Килиану Мбаппе, если он перейдет в мадридский "Реал" в конце этого сезона.
Французский клуб намерен подписать Рафаэля Леау из "Милана" и Хави Симмонса - "РБ Лейпцига". Но 20-летний голландец не хочет ждать пока Мбаппе примет решение, он хочет быстро определить собственное будущее.
Рафаэль в этом сезоне Серии А забил 3 гола и отдал 8 ассистов в 20 матчах.
А в Бундеслиге Хави провел 19 поединков, в которых отметился пятью забитыми голами и отдал 7 результативных передач.
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