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Стали известны финансовые требования Мбаппе

Франция

В случае их удовлетворения Реал могут опередить

Стали известны финансовые требования Мбаппе

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе готов вести переговоры с заинтересованными в его услугах клубами при соблюдении ряда определённых условий.

По данным издания El Larguero данные условия выглядят следующим образом:

  • Заработная плата - 50 миллионов евро за сезон
  • Подписной бонус - 120 миллионов евро.
  • Бонусы от прав на его изображение.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в мадридский "Реал".

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Cadena Ser
Опубликовал: Александр Бураков
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