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Стали известны финансовые требования Мбаппе
В случае их удовлетворения Реал могут опередить
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе готов вести переговоры с заинтересованными в его услугах клубами при соблюдении ряда определённых условий.
По данным издания El Larguero данные условия выглядят следующим образом:
- Заработная плата - 50 миллионов евро за сезон
- Подписной бонус - 120 миллионов евро.
- Бонусы от прав на его изображение.
Напомним, ранее сообщалось, что
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Источник:Cadena Ser
Опубликовал: Александр Бураков
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