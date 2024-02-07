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Франция и другие страны ЕС объединяются, чтобы остановить создание Суперлиги
Правительство Франции начало борьбу против Суперлиги
The Super League Site
Суперлига столкнулась с политическим давлением, поскольку правительство Франции пытается предотвратить создание турнира.
Францию начали поддерживать и другие страны ЕС. Они намерены подать совместное заявление, которое будет направлено на обеспечение "связи между ежегодными показателями на национальных турнирах и всеми европейскими соревнованиями".
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Из 27 стран ЕС только Испания отказалась подписать заявление, частично благодаря статусу мадридского "Реала" и "Барселоны", которые публично поддерживают проект с 2021 года.
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