  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Франция и другие страны ЕС объединяются, чтобы остановить создание Суперлиги
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франция и другие страны ЕС объединяются, чтобы остановить создание Суперлиги

Франция
Обновлено

Правительство Франции начало борьбу против Суперлиги

Франция и другие страны ЕС объединяются, чтобы остановить создание Суперлиги

The Super League Site

Новина українською

Суперлига столкнулась с политическим давлением, поскольку правительство Франции пытается предотвратить создание турнира.

Францию начали поддерживать и другие страны ЕС. Они намерены подать совместное заявление, которое будет направлено на обеспечение "связи между ежегодными показателями на национальных турнирах и всеми европейскими соревнованиями".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Из 27 стран ЕС только Испания отказалась подписать заявление, частично благодаря статусу мадридского "Реала" и "Барселоны", которые публично поддерживают проект с 2021 года.

Читайте такжеПСЖ хочет подписать сразу двух игроков на замену Мбаппе
По теме
yellow-arrow
Вдесятером слишком сложно. ПСЖ — Брест 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Ткачам помог новичок. Лион — Лилль 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Кубок Франции. ПСЖ проводит работу над ошибками, рекордная результативность Ниццы и сенсация аматоров из Ле-Пюи
Суперлига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости