Франция и другие страны ЕС объединяются, чтобы остановить создание Суперлиги

Суперлига столкнулась с политическим давлением, поскольку правительство Франции пытается предотвратить создание турнира.

Францию начали поддерживать и другие страны ЕС. Они намерены подать совместное заявление, которое будет направлено на обеспечение "связи между ежегодными показателями на национальных турнирах и всеми европейскими соревнованиями".

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Из 27 стран ЕС только Испания отказалась подписать заявление, частично благодаря статусу мадридского "Реала" и "Барселоны", которые публично поддерживают проект с 2021 года.