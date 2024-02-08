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Президент ПСЖ отказался комментировать будущее Килиана Мбаппе
Когда мы вдвоем решим, то расскажем вам (с)
"ПСЖ" молчит о будущем форварда Килиана Мбаппе, несмотря на слухи о том, что игрок сборной Франции решил перейти в мадридский "Реал".
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"Когда мы вдвоем решим, то расскажем вам", - сказал президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.
Главный тренер клуба Луиса Энрике также ничего не знает о выборе Мбаппе, когда журналисты спросили об этом - он коротко ответил: "Нет".
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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