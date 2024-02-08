Президент ПСЖ отказался комментировать будущее Килиана Мбаппе

"ПСЖ" молчит о будущем форварда Килиана Мбаппе, несмотря на слухи о том, что игрок сборной Франции решил перейти в мадридский "Реал".

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"Когда мы вдвоем решим, то расскажем вам", - сказал президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.

Главный тренер клуба Луиса Энрике также ничего не знает о выборе Мбаппе, когда журналисты спросили об этом - он коротко ответил: "Нет".