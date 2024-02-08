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Президент Наполи заявил, что главный тренер Болоньи хочет работать в ПСЖ
Аурелио Де Лаурентис рассказал о главном тренере Болоньи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что ранее вел переговоры с тренером "Болоньи" Тьяго Моттой.
Но во время разговора президент понял, что 41-летний итальянец был настроен стать тренером французского "ПСЖ".
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Тьяго Мотта возглавил "Болонью" в сентябре 2022 года. Контракт с итальянским клубом действует до июня 2024 года.
Aurelio De Laurentiis (psdt #Napoli) en conf : “J’ai eu une conversation avec Thiago #Motta l’année dernière à Rome. Elle a duré 6h. Il m’a dit qu’il aspirait à entraîner certains clubs hors de l’Italie”— GuillaumeMP (@Guillaumemp) February 7, 2024
Journaliste : “Le #PSG”
ADL : “Voilà, c’est toi qui l’a dit” pic.twitter.com/ul1JU2rT0r
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