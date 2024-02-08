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Президент Наполи заявил, что главный тренер Болоньи хочет работать в ПСЖ

Франция
Обновлено

Аурелио Де Лаурентис рассказал о главном тренере Болоньи

Президент Наполи заявил, что главный тренер Болоньи хочет работать в ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что ранее вел переговоры с тренером "Болоньи" Тьяго Моттой.

Но во время разговора президент понял, что 41-летний итальянец был настроен стать тренером французского "ПСЖ".

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Тьяго Мотта возглавил "Болонью" в сентябре 2022 года. Контракт с итальянским клубом действует до июня 2024 года.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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