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Фанаты ПСЖ обеспокоены будущим клуба после объявления президента

Франция

Пари Сен-Жермен покидает Парк де Пренс

Фанаты ПСЖ обеспокоены будущим клуба после объявления президента

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

Новина українською

Сегодня, 8 февраля, "Пари Сен-Жермен" сообщил, что покинет "Парк де Пренс" в ближайшие месяцы.

Фанаты "ПСЖ" волнуются за будущее любимого клуба после того, как президент Нассер Аль-Хелаифи объявил о намерении покинуть стадион "Парк де Пренс".

Как сообщает GFFN, мэр Парижа Анн Идальго подтвердила во французской газете Ouest France, что культовый стадион не продается:

"Повторюсь: мы готовы помогать совершенствовать "Парк де Пренс". Я еще раз всем повторю: стадион не продается".

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Источник:
getfootballnewsfrance
Опубликовал: Екатерина Власова
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