Кубок Франции. Клуб 3-го дивизиона шокировал Монако

Кубок Франции, 1/8 финала

Ле-Пети-Кевилли, стад Робер Дишон

Руан – Монако 1:1 (пен - 6:5)

Голы: Бассин 45+5 – Балогун 35 (п)

Руан: Аггун, Си (Салуне, 90), Бузамуша, Сансон, Бассин, Мион, Ахмад Алле, Бензья, Абдельмула, Бенке (Зана Алле, 90), Лоппи

Монако: Маецки, Вандерсон, Марипан, Керер, Салису, Якобс (Уаттара, 60), Закария (Бен-Сегир, 61), Фофана, Минамино (Аклиуш, 61), Головин, Балогун

Один из фаворитов турнира "Монако" покинул Кубок Франции на стадии 1/8 финала. Случилось это после сенсационного вылета от "Руана", представителя лигии Насьональ (третий по силе дивизион страны), в драматической серии послематчевых пенальти.

Подопечные Ади Хюттера банально недооценили соперника, и позволили себе поберечь силы перед важной встречей в Лиге 1 против "Ниццы", прямого конкурента за место в Лиге Чемпионов. Как итог – вялые 90 минут с попыткой переиграть сверхмотивированного оппонента на "классе".

А затем проигрыш в серии пенальти. Причём у Фоларина Балогуна при счёте 4:4 в серии был шанс принести "монегаскам" победу, но автор реализованного 11-метрового в основное время свою вторую попытку за игру не конвертировал.

"Руан" стал последним участником 1/4 финала Кубка Франции. Ранее туда прошли ПСЖ, "Ренн", "Лион", "Ницца", "Страсбур", "Валансьен" и "Лаваль". Для "Руана" это 10-й выход в четвертьфинал Кубка в истории, и первый с 1999-го года.