ПСЖ предлагает Мбаппе двухлетний контракт на 160 млн евро - Источник

"ПСЖ" хочет продлить контракт с Килианом Мбаппе.

Журналист Le Parisien Франсуа Давид в эфире El Chiringuito сказал, что Мбаппе имеет предложение от "ПСЖ" о продлении контракта на два сезона, в каждом из которых он может заработать более 80 млн евро.

Мбаппе по-прежнему намерен перейти в "Реал", но если предложение мадридского клуба "не будет выше, чем предложение по Беллингему или Винисиусу, Килиан может остаться в Париже".