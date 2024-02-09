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ПСЖ предлагает Мбаппе двухлетний контракт на 160 млн евро - Источник
Килиан все еще склоняется к переходу в Реал
folhape
"ПСЖ" хочет продлить контракт с Килианом Мбаппе.
Журналист Le Parisien Франсуа Давид в эфире El Chiringuito сказал, что Мбаппе имеет предложение от "ПСЖ" о продлении контракта на два сезона, в каждом из которых он может заработать более 80 млн евро.
Мбаппе по-прежнему намерен перейти в "Реал", но если предложение мадридского клуба "не будет выше, чем предложение по Беллингему или Винисиусу, Килиан может остаться в Париже".
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Источник:elchiringuitotv
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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