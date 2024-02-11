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Ницца - Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция

Ніцца - Монако: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Ницца - Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Франция не всегда оказывается в центре внимания нейтральных болельщиков, но там действительно бывают очень интересные матчи. Таким обещает выдаться противостояние "Ниццы" и "Монако". На Лазурном побережье всегда горячо.

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Игра чемпионата Франции между "Ниццей" и "Монако" запланирована на воскресенье, 11-е февраля. Начало – в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.

Лига 1

"Милан" - "Наполи"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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