Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам. От может сыграть на неделе в Лиге чемпионов
Ушиб голеностопа оказался не серьезным
Сегодня Килиан Мбаппе тренировался со своими товарищами по команде, сообщает L'Équipe.
По информации издания, 25-летний Килиан Мбаппе, пропустивший субботний матч против "Лилля" из-за повреждения, полученного в Кубке Франции в игре против "Бреста", сегодня был замечен на тренировке в кампусе "ПСЖ". Скорее всего, французский нападающий сможет встретиться с "Реалом Сосьедадом" в среду в 1/8 финале Лиги чемпионов.
Напомним, за этот сезон Мбаппе сыграл в 29 матчах, в которых забил 30 голов и отдал 7 результативных передач.
Популярное сейчас
- "Наш первый соперник – очень качественная Украина": Саво Милошевич - о плей-офф отбора на Евро-2024
- Силы Обороны ликвидировали за сутки 930 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Реал с Луниным в воротах крушит Жирону Довбика и Цыганкова, триумф Байера над Баварией и трофей Катара. Главные новости за 10 февраля
- Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Франции
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО