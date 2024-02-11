Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам. От может сыграть на неделе в Лиге чемпионов

Сегодня Килиан Мбаппе тренировался со своими товарищами по команде, сообщает L'Équipe.

По информации издания, 25-летний Килиан Мбаппе, пропустивший субботний матч против "Лилля" из-за повреждения, полученного в Кубке Франции в игре против "Бреста", сегодня был замечен на тренировке в кампусе "ПСЖ". Скорее всего, французский нападающий сможет встретиться с "Реалом Сосьедадом" в среду в 1/8 финале Лиги чемпионов.

Напомним, за этот сезон Мбаппе сыграл в 29 матчах, в которых забил 30 голов и отдал 7 результативных передач.