ПСЖ рассматривает Виктора Осихена как замену Мбаппе

Французский "ПСЖ" рассматривает форварда "Наполи" Виктора Осимхена как замену Килиану Мбаппе.

Столичный клуб заинтересовался 25-летним игроком. Но им придется конкурировать с другими топ-клубами, которые также стремятся подписать Осимхена.

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Виктор в этом сезоне Серии А сыграл 13 матчей, в которых забил 7 голов и и отдал 2 ассиста.