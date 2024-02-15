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ПСЖ рассматривает Виктора Осихена как замену Мбаппе
Французский клуб заинтересовался 25-летним игроком
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "ПСЖ" рассматривает форварда "Наполи" Виктора Осимхена как замену Килиану Мбаппе.
Столичный клуб заинтересовался 25-летним игроком. Но им придется конкурировать с другими топ-клубами, которые также стремятся подписать Осимхена.
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Виктор в этом сезоне Серии А сыграл 13 матчей, в которых забил 7 голов и и отдал 2 ассиста.
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