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Энрике - о Мбаппе: Команда превыше всего. Клуб выше любой личности

Франция

Тренер отреагировал на разговоры о возможном уходе Килиана

Энрике - о Мбаппе: Команда превыше всего. Клуб выше любой личности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Луис Энрике отреагировал на разговоры о возможном уходе Килиана Мбаппе из "ПСЖ".

"Меняется ли что-то в проекте? Нет, у меня нет информации, чтобы сообщить вам.

Я постараюсь закрыть эту тему. Пока все стороны не выскажут мнение, я не буду ничего комментировать. Я - тренер. Я буду говорить, когда скажут стороны, которые участвуют.

Мы будем продолжать работать. Команда превыше всего, вот наш посыл. Клуб выше любой личности", - сказал тренер "ПСЖ".

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Источник:
Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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