СМИ: У ПСЖ появится 200 млн евро на трансферы из-за ухода Мбаппе

После ухода Килиана Мбаппе с "ПСЖ" парижане сэкономят около 200 миллионов евро, которые они хотят потратить на перспективных игроков. Об этом сообщает The Times.

Как говорится в источнике, руководство "ПСЖ" уже поручило Луишу Кампушу искать игроков, которые помогут выиграть Лигу чемпионов. Отмечается, что в зону интересов французского клуба попали Маркус Рашфорд, Мохамед Салах и Виктор Осимхен.

Напомним, "Пари Сен-Жермен" лидирует в чемпионате Франции с 53 очками в активе.