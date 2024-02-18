Лига 1. Брест - Марсель1:0. Пираты побеждают играя в меньшинстве

Лига 1. 22-й тур

Брест. Стад Франсис-Ле Бле

Арбитр: Рудди Букке

"Брест" - "Марсель" 1:0

Голы: Ле-Мелу 89

"Брест": Кудер - Лала, Шардонне, Брассье, Локо - Маньетти(Ле Кардиналь), Ле-Мелу - Дель Кастильо(Сатриано), Думбия(Мартен), Перейра Лаж(Ле Дуарон) - Мунье

"Марсель": Бланко - Клосс, Мбемба, Балерди, Гарсия - Онана (Корреа), Унахи (Кондогбия), Харит (Луис Энрике) - Ндиайе, Мумбанье, Сарр (Обамеянг)

Предупреждения: Лала, Шардонне, Ле Кардиналь - Балерди

Удаление: Мунье 60

Рино Гаттузо был разочарован результатом в матче с "Шахтером", провансальцы тогда упустили победу на последних секундах матча, дела на внутренней арене тоже идут не лучшим образом, "Марсель" не знает вкуса побед в чемпионате в этом году, кресло под наставником начинает шататься.

Вполне ожидаемо, что Гаттузо провел ротацию перед этим матчем, основной голкипер Пау Лопес, попавший в немилость наставника, вообще оказался вне заявки на этот матч, в основе вышли и три зимних новичка: Гарсия, Онана и Мумбанья, заменивший Обамеянга в нападении.

Хозяева начали очень активно этот поединок, подопечным Эрика Руа нужна была победа в этом матче, ведь у них серия из четырех матчей без побед, и три очка в игре против "Марселя", именитого соперника, могли стать хорошим подарком для местных болельщиков.

В первом тайме провансальцы больше владели мячом - 60 против 40 процентов, однако пользы от этого особой не было для гостей, больше опасности шло именно от хозяев, которые были активнее в атакующих действиях. Подопечные Гаттузо ни разу не пробили в створ ворот за первые 45-ть минут игры.

На 60-й минуте происходит один из ключевых эпизодов этого матча - Белларди провоцирует Манье и тот локтем бьет в грудь защитника "Олимпика", аргентинец картинно падает, а форвард хозяев получает красную карточку после консультаций арбитра с видеоассистентами. Гаттузо сразу же выпускает для усиления атаки Обамеянга, появление которого и так ожидалось.

Даже вдесятером "Брест" продолжал создавать моменты у ворот Рубена Бланко, для которого этот матч был первым в этом сезоне Лиги 1. И по игре чувствовалось, что именно хозяева могут вырвать победу, "Марсель" ничего интересного не смог продемонстрировать в этом матче, показывая очень примитивный футбол команды-середняка, а не претендента на место в еврокубках. Играя в большинстве более 30 минут игрового времени, команда сподобилась на два удара в створ ворот, и по этому показателю и показателю ожидаемых голов тоже уступила хозяевам.

А на 88-й минуте "Брест" вырывает победу, вполне заслуженную, Ле-Мелу подхватил мяч возле штрафной площадки гостей, обошел защитника и пробил мимо голкипера. Похоже в раздевалке провансальцев не все спокойно, и вспыльчивый итальянец у руля команды нравится не всем игрокам, вполне возможно, что судьба Гаттузо решится уже в ближайших матчах "Олимпика". Эта победа позволила "Бресту" подняться на вторую строчку в чемпионате, "Марсель" остается девятым.