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Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком Реала - Источник

Франция

Стала известна сумма

Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком Реала - Источник

Marca

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком мадридского "Реала" после перехода в стан "сливочных", сообщает Marca.

Исходя из своего неофициального статуса лучшего игрока в мире, французский нападающий станет самым высокооплачиваемым футболистом в команде. Тем не менее, размер заработной платы Мбаппе не будет значительно превышать сумму, которую ныне получают Тони Кроос, Лука Модрич и Давид Алаба.

По данным источника, француз будет зарабатывать от 15 до 20 миллионов евро в год в виде чистого дохода плюс бонусные выплаты за достижение поставленных целей. Отмечается, что оклад Килиана в "королевском клубе" будет возрастать с каждым сезоном, проведенным на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе официально станет игроком "Реала" 1-го июля 2024 года.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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