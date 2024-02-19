Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком Реала - Источник

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком мадридского "Реала" после перехода в стан "сливочных", сообщает Marca.

Исходя из своего неофициального статуса лучшего игрока в мире, французский нападающий станет самым высокооплачиваемым футболистом в команде. Тем не менее, размер заработной платы Мбаппе не будет значительно превышать сумму, которую ныне получают Тони Кроос, Лука Модрич и Давид Алаба.